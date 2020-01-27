Москва, 27 января, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступила претензия производителя самоходных гаубиц и другой продукции для оборонного ведомства — АО «Уральский завод транспортного машиностроения» из Свердловской области. Многомиллионный иск к Министерству обороны России пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Исковое заявление поступило 20 января 2020 года. Его сумма — 111 883 494,16 рубля. Это не первый судебный спор этих же участников. Так в конце января 2020 года суд рассмотрит претензии министерства, поданные к АО в конце декабря 2019 года. В деле речь шла о неустойке по госконтракту на сумму более 27,69 млн рублей. При этом в этот же день от Минобороны к заводу было подано три иска на разные суммы. К примеру, по одному делу речь идёт о взыскании неустойки в размере свыше 8,056 млн рублей, по другому — 30 373 657,53 рубля. Иски рассмотрят в конце января-конце февраля 2020 года.

Минобороны РФ требует многомиллионную неустойку с производителя оружия