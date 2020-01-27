Москва, 27 января, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Подвиг ленинградцев и защитников блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны стал символом стойкости и патриотизма, беспрецедентного героизма и мужества. Память об этих страшных испытаниях необходимо бережно хранить для будущих поколений. Об этом заявила 27 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко с ленточкой в память о медали «За оборону Ленинграда»

«Те страшные дни принесли ленинградцам нечеловеческие страдания, но побудили всю страну еще больше сплотиться в едином стремлении изгнать неприятеля с родной земли, во что бы то ни стало отстоять Ленинград», — отметила Матвиенко.

Она напомнила, что, несмотря на блокаду, «жители города продолжали сражаться, трудиться в обстреливаемых врагом цехах заводов и фабрик, возводить и восстанавливать защитные сооружения, приближая день Великой Победы».

По словам Валентины Матвиенко, борьба ленинградцев и защитников города, их победа имели «огромное военно-стратегическое и моральное значение», воодушевляя красноармейцев на всех фронтах, заслужили глубокое уважение государств антигитлеровской коалиции.

«Наш священный долг — бережно хранить память о тех славных победных днях, передать ее следующим поколениям, сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось», — заявила спикер Совета Федерации и бывший губернатор Петербурга.