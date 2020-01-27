Улан-Удэ, 27 января, 2020, 08:49 — ИА Регнум. Бурятские феминисты обвинили главу Буддийской традиционной сангхи России Дамбу Аюшеева в сексизме. На своей странице в социальных сетях они опубликовали несколько цитат священнослужителя, ущемляющих, по их мнению, права женщин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Дамба Аюшеев

«Ужас, даже женщины выходят на лёд, если они невестки из Бурятии, — высказался он. — И наших местных ещё заразили», — прокомментировал в декабре 2019 года хамбо-лама пост о катке в его родном селе Шаргалжин в Забайкальском крае.

На вопрос, в чём ужас, он ответил в комментариях, «у меня в детстве женщины были гораздо степенными», что также не понравилось феминистам.

Ещё одно высказывание Дамбы Аюшеева прозвучало на выходных, 25 января. Посетив республиканский чемпионат по выделке овчины, он поделился в соцсетях своими впечатлениями от детского танца про овечек и пастуха.

«Танец хороший, плохо, что опять только одни девочки танцуют. Матриархат беcкультурный. Следующий раз без мальчиков не выпускайте», — цитируют хамб-ламу феминисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году группа бурятских учёных фактически обвинила главу российских буддистов в подогревании внутрибурятского национализма. Поводом для этого стала инициатива священнослужителя издавать газету «Буряад унэн» не только на литературном языке, но и на районных диалектах.

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