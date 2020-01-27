Москва, 27 января, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Запросы на желаемый уровень зарплаты не на все 100% зависят от зарплаты реальной, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новое исследование общественного мнения, проведённое специалистами сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», он пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Наши провинциалы не рассчитывают на роскошную жизнь даже в мечтах. Ни заграничных вояжей, ни люксовых покупок — было бы что поесть да что надеть, да родственникам помочь».

При этом Михаил Гундарин не считает, что это плохо:

«Радоваться надо их реализму. Именно он помогал выживать в самые нелегкие времена. И поможет не раз — даже если твои доходы куда меньше желаемых 50 тысяч», — заключил он.

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.

Причём в ходе исследования выяснилось, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Так, если в Москве идеальной зарплатой считают 104 тыс. рублей в месяц, то в Нижнем Новгороде — 70 тыс. рублей.

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