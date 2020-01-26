Санкт-Петербург, 26 января, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга выразили соболезнование в связи с кончиной народного артиста России, главного режиссера Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф» Исаака Штокбанта.

Buffspb.ru Исаак Штокбант

«Ушел из жизни замечательный человек, выдающийся режиссер, талантливый педагог», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соболезновании, адресованном родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам покойного.

Беглов напомнил, что Исаак Штокбант был ветераном Великой Отечественной войны, Победу встретил в Вене командиром взвода. В 19 лет был награждён орденом Красной звезды. В послевоенные годы он также служил в армии, но затем посвятил свою жизнь театру.

«Более тридцати лет назад он создал театр «Буфф», актерами которого стали его ученики — выпускники театрального института. Все эти годы театр неизменно собирал аншлаги, радовал жителей и гостей города своими яркими премьерами», — отметил губернатор.

Исаак Штокбант как режиссер и как профессор Российского государственного института сценических искусств воспитал множество талантливых актеров.

«Он был истинным ленинградцем-петербуржцем — интеллигентным, тонко чувствующим, с прекрасным чувством юмора. Мы гордимся, что жизнь и творчество Исаака Романовича связаны с нашим городом, — добавил Александр Беглов. — Нам всем будет очень не хватать этого замечательного человека, но с нами останется его Театр».

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров также выразил соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего из жизни режиссера от имени депутатов городского парламента.

Как отметил спикер, Исаак Штокбант «был признан настоящим мастером театральной постановки, смелым экспериментатором, глубоко чувствующим драматическое искусство», а «созданный им театр «Буфф» стал визитной карточкой петербургской сцены, завоевал любовь и признание зрителей в России и за рубежом».

Режиссер умер в ночь на воскресенье, 26 января, на 95 году жизни. Прощание с Исааком Штокбантом состоится 29 января в большом зале театра «Буфф» с 10 до 13 часов.