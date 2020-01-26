Екатеринбург, 26 января, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Ольга Коныгина из Екатеринбурга, находящаяся на 8-ом месяце беременности, пришла на контрольное тестирование очного этапа конкурса «Лидеры России» 2019−2020 гг. вместе со своей семьей, и вышла в полуфинал. Поддержать Ольгу пришел ее муж, Андрей Коныгин, полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017 — 2018 гг., вместе с двухлетним сыном. Всего в полуфинал в Уральском федеральном округе в 2020 году прошло 262 конкурсанта. Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время во всех федеральных округах страны проходят региональные полуфиналы третьего сезона конкурса.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Ольга Коныгина с мужем и сыном

Когда супруг участвовал в конкурсе «Лидеры России», Ольга Коныгина была беременна первым ребенком, плохо себя чувствовала, поэтому решила не участвовать. В прошлом году не прошла в полуфинал по баллам на этапе тестирования.

«Первая жизненная ценность для меня — это семья. Считаю, что семейные ценности не вредят развитию и самореализации, а, напротив, помогают человеку реализовать себя в полной мере. Самореализация, соответственно, вторая ценность. Для человека очень важно найти поле для применения именно своих уникальных талантов с пользой для себя и других. Третья жизненная ценность — осознанность. Понимание, что и зачем ты делаешь в каждый конкретный момент — ключ к счастливой жизни каждого человека и развитию целого общества», — рассказывает Ольга.

Ольга Коныгина уже 10 лет работает педагогом. Последние пять лет она преподает дисциплины «информационные технологии в туризме», «технология туроператорской и турагентской деятельности» на кафедре Туристического бизнеса и гостеприимства в Уральском государственном экономическом университете. В настоящее время Ольга пишет диссертацию. Ее родители тоже закончили УРФУ, но учились на строительном факультете, а сама Ольга — на инженерно-экономическом, по специальности «Экономика строительства». Впоследствии она продолжила образование в магистратуре по управлению туризмом.

По словам Ольги в настоящее время у многих жителей существует кризис доверия к туристской отрасли. Из-за этого часть граждан вообще боятся отправляться в поездки, как по России, так и за рубеж, а часть слабо осведомлены о возможностях путешествий. Отсутствие информации не способствует развитию внутреннего туризма, так как люди не знают о новых маршрутах, формах и способах поездок, а старые для них непривлекательны.

Поэтому в задании «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России» Ольга реализует проект в сфере туризма под названием «Серебряный путь». В рамках проекта в университете студенты под кураторством Ольги обучают «людей серебряного возраста» технологиям бронирования билетов, путевок и юридической грамотности в сфере туризма. В феврале в рамках проекта «Серебряный путь» будет проведено 4 урока. Кроме этого, Ольга планирует запустить вебинары, которые смогут посмотреть также и жители других регионов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017−2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018−2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019−2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.