Москва, 26 января, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в процессе оптимизации системы здравоохранения субъекты Федерации допустили многочисленные ошибки, которые и привели к провалу реформы. Об этом она сказала в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Kremlin.ru Татьяна Голикова

«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации: я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах», — сказала Голикова.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Голикова говорит о провале оптимизации системы здравоохранения. Так, в декабре 2019 года, она также говорила, что в регионах при оптимизации здравоохранения были допущены многочисленные ошибки, которые привели к резкому ухудшению качества медицинских услуг. Правда, тогда он отметила, что сложно сказать, чья в этом вина.