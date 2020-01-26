Вашингтон, 26 января, 2020, 06:46 — ИА Регнум. Изучение второй планеты Солнечной системы, Венеры, может иметь важное значение для жителей Земли, заявила исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА Сью Смеркар, передает 25 января CBS News.

Венера

По словам ученого, три представителя группы каменных планет Венера, Земля и Марс очень похожи друг на друга. И, возможно, начали формироваться в сходных условиях, однако затем эволюция этих планет шла в разных направлениях.

«Марс превратился в пустыню с очень тонкой атмосферой, — напоминает Смеркар. — Венера превратилась в печь с очень густой атмосферой. И мы оказались золотой серединой, просто идеально».

В настоящее время ученых интересует, какие внешние или внутренние причины заставили планеты развиваться по трем разным направлениям. Быть может, изучение «теплицы на Венере» поможет землянам «предотвратить ухудшение своей теплицы».