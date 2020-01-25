Вашингтон, 26 января, 2020, 02:21 — ИА Регнум. Представители Демпартии США в Сенате раскритиковали госсекретаря Майка Помпео за конфликт с журналисткой Мэри Луиз Келли. Сенаторы во главе с Робертом Менендесом подготовили соответствующее письмо в адрес главы американского Госдепа.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Мы выражаем глубокое разочарование и озабоченность в связи с вашим безответственным заявлением. Это имеет разрушительное воздействие на американские ценности», — заявляют сенаторы-демократы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января госсекретарь США Майк Помпео обругал радиоведущую Мэри Луиз Келли, задавшую вопрос по Украине. Отмечалось, что после эфира Помпео спросил у журналистки, считает ли она, что американцам интересна Украина, и попросил показать эту страну на карте мира.