Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 26 января, 2020, 01:40 — ИА Регнум. Очередное колебание земной коры магнитудой 5,0 зафиксировано в Пуэрто-Рико, сообщает 25 января Геологическая служба США.

NASA Пуэрто-Рико. Вид из космоса

Землетрясение произошло в 16:20 по местному времени. Эпицентр сейсмособытия располагался в 20 км от южного города Понсе с населением более 150 тысяч человек. До ближайшей деревни — 1,8 км. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.

Напомним, только за последние сутки на юге Пуэрто-Рико зарегистрировано 16 землетрясений магнитудой от 2,8 до 5,0.