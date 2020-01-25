Дамаск, 26 января, 2020, 01:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии начали обстрел позиций боевиков в провинции Алеппо и захватила деревню в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

Спустя всего несколько часов после того, как сирийское правительство заявило о начале масштабной наступательной операции на занятые боевиками территории провинций Алеппо и Идлиб, появились сообщения о первых атаках правительственных войск.

Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что приоритетом для вооруженных сил страны является противодействия вооруженным террористических группировкам в Идлибе.