Москва, 26 января, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Москве на стадионе «Сапсан Арена» (малая спортивная арена стадиона «Локомотив») 25 января прошел Четвертый международный турнир по мини-футболу «Кубок Добра», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Четвёртый международный зимний детский турнир по мини-футболу «Кубок Добра»

В турнире приняли участие одиннадцать команд юных спортсменов в возрасте 9−12 лет из семи стран: России, Великобритании, США, Индии, Франции, Израиля, Нигерии и Японии. Также в соревновании участвовала команда детей в возрасте от 12 до 17 с заболеванием ДЦП. Их пришли поддержать звезды футбола, кино и эстрады.

На каждый матч отводили не более 10 минут, за исключением особых случаев. На открытии первенства первый удар по мячу выполнил актер Илья Глинников.

«Каждый ребенок, играющий в футбол, мечтает быть таким же, как его любимый футболист. У кого-то это Дзюба, у кого-то Месси, у кого-то легендарный Пеле. Наш турнир воплощает мечту каждого ребенка, поиграть в футбол на международной арене, увидеть себя на ТВ, пообщаться с известными футболистами и артистами», — отметила директор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова.

Турнир пришли поддержать молодые исполнители Денис Буньков и Илья Глазунов. Хореограф Андрей Олейников и Антон Зацепин провели танцевальный флешмоб провели исполнив несколько популярных композиций.

После финальной игры победители провели показательный матч со звездами кинофильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — актерами Андреем Клавдиевым, Александром Алешкиным, Василием Фроловым и Игорем Сильченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память команды «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В течени турнира проводился благотворительный сбор средств в пользу детей с тяжелыми заболеваниями.