Турнир по мини-футболу «Кубок Добра» собрал в Москве детей и звёзд эстрады
Москва, 26 января, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Москве на стадионе «Сапсан Арена» (малая спортивная арена стадиона «Локомотив») 25 января прошел Четвертый международный турнир по мини-футболу «Кубок Добра», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В турнире приняли участие одиннадцать команд юных спортсменов в возрасте 9−12 лет из семи стран: России, Великобритании, США, Индии, Франции, Израиля, Нигерии и Японии. Также в соревновании участвовала команда детей в возрасте от 12 до 17 с заболеванием ДЦП. Их пришли поддержать звезды футбола, кино и эстрады.
На каждый матч отводили не более 10 минут, за исключением особых случаев. На открытии первенства первый удар по мячу выполнил актер Илья Глинников.
Турнир пришли поддержать молодые исполнители Денис Буньков и Илья Глазунов. Хореограф Андрей Олейников и Антон Зацепин провели танцевальный флешмоб провели исполнив несколько популярных композиций.
После финальной игры победители провели показательный матч со звездами кинофильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — актерами Андреем Клавдиевым, Александром Алешкиным, Василием Фроловым и Игорем Сильченко.
В течени турнира проводился благотворительный сбор средств в пользу детей с тяжелыми заболеваниями.