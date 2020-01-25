Москва, 25 января, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций. Об этом 25 января сообщает пресс-служба российского ведомства.

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«В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что российским военным и военнослужащим США известны места дислоцирования подразделений друг друга, а проблемы, возникающие в результате несогласованных действий, быстро решаются по существующим каналам взаимодействия.

В Минобороны РФ предостерегли американскую сторону от высказываний, которые способствуют нагнетанию ситуации и отрицательно сказываются на стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, заявление российского ведомства последовало после того, как 23 января американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил об инциденте с непропуском американцами российской автоколонны в районе города Манбидж (Халеб, Сирия).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя появившуюся информацию о «стычке» между американцами и русскими военнослужащими, сообщил, что каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит.