Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 18:10 — ИА Регнум. На Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО «РЖД») прошли кадровые перестановки, на место руководителя, которое занимал Владимир Голоскоков, из калининградского филиала перешёл Виктор Голомолзин. Об этом стало известно в пятницу, 24 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал

Кадровые перестановки произошли после визита в Петербург генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Освободившееся кресло главы Калининградской железной дороги (КЖД) занял заместитель Голомолзина Сергей Сапегин.

КЖД Виктор Голомолзин возглавлял с 2016 года, до этого он работал первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги.

Владимир Голоскоков, возглавлявший ОЖД с января 2016 года, переходит на работу в центральный аппарат ОАО «РЖД», добавили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.