Санкт-Петербург, 23 января, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Двенадцать ветеранов и блокадников получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» из рук полномочного представителя президента РФ на Северо-Западе Александра Гуцана. Об этом ИА REGNUM сообщили в полпредстве.

Szfo.gov.ru Вручение наград в полпредстве президента СЗФО

23 января Александр Гуцан встретился с участниками войны и жителями блокадного Ленинграда. Он отметил, что героическая оборона Ленинграда, трагедия миллионов жителей города и массовый героизм, самоотверженность блокадников не имеют аналогов в мировой истории.

«Вы не понаслышке знаете, что такое блокада — голод, холод, бомбежки и артобстрелы. Вы — те, кто пережил её. Вы и все ленинградцы преподнесли всему человечеству урок мужества, стойкости, любви к своей Родине и ненависти к врагу. Враг не ступил на землю нашего города», — обратился к приглашенным ветеранам полпред президента в СЗФО.

От имени главы России Владимира Путина он вручил юбилейные медали Юрию Александрову, Юрию Антонову, Антонине Беляевой, Марине Василевской, Татьяне Гагаевой, Тарасу Гончаренко, Ирине Горской, Вадиму Иванову, Надежде Кузьминой, Наталии Орловой, Апполинарию Селецкому и Вере Тужиловой.

Александр Гуцан пожелал ветеранам и блокадникам крепкого здоровья и поблагодарил за активное участие в общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи и помощь в сохранении исторической памяти.