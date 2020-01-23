Санкт-Петербург, 23 января, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Ленинградское областное отделение партии «Родина» представило 23 января проект объединения Ленобласти и Петербурга со столицей в «Большом Петербурге», передает корреспондент ИА REGNUM. Укрупнение Петербурга за счет прилегающих территорий в партии считают неизбежностью, а без реального объединения Ленобласти грозит крах.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Кудрово на границе Ленобласти с Петербургом

«Ленобласть — динамично развивающийся регион, но он похож на «Титаник», который плывет на айсберг. Объективное развитие Санкт-Петербурга приведет к тому, что жители прилегающих пригородов потребуют их включить в Петербург», — заявил председатель отделения «Родины» в Ленобласти Валерий Шинкаренко.

В этом случае, подчеркивает он, Ленобласть потеряет значительную часть своего населения и развалится на части. Чтобы этого не допустить, полагает Шинкаренко, необходимо заранее объединить два субъекта.

Учитывая, что почти полмиллиона жителей Ленобласти работают в Петербурге, где платят налоги, а социальную инфраструктуру используют областную, Шинкаренко считает справедливым, если «налоги будут поступать в один субъект Федерации и распределяться из единого центра».

В «Родине» считают неизбежной «грядущей реальностью» возникновение так называемого «Большого Петербурга» — агломерации, состоящей из Северной столицы в ее нынешних границах, Гатчины, Всеволожска, Шлиссельбурга и Соснового Бора. Это фактически разорвет Ленобласть на две части — северную и южную — и приведет ее к «деградации».

При этом оставшиеся куски 47-го региона, по мнению партии, могут отойти соседним субъектам РФ: Выборгский и Приозерский район могла бы поглотить Карелия, Лодейнопольский и Подпорожский район — Вологодская область, а Тосненский, Киришский, Волховский, Кировский, Тихвинский и Бокситогорский районы — Новгородская область.

В связи с этим «Родина» предлагает заведомо включить в «Большой Петербург» — по примеру «Большой Москвы» — три района Ленобласти: Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский, а также города Отрадное, Кировск и Шлиссельбург. В этом случае к населению Петербурга присоединится около 800 тыс. человек, что составляет 42% населения Ленобласти на сегодня.

В этом случае «Большой Петербург» мог бы стать столицей региона в границах нынешней Ленобласти под названием «Петербургская губерния», полагает Шинкаренко.

Он объявил о создании Общественного комитета по объединению Ленобласти и Петербурга, в который должны войти эксперты, политики и гражданские активисты.

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Напомним, идея объединения Петербурга и Ленобласти прозвучала на высоком уровне в апреле 2016 года. Тогда спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ, но не потому, что «там плохие губернаторы», а в связи с тем, что некоторые регионы «точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин». Однако опрошенные ИА REGNUM эксперты единогласно высказались тогда против этой идеи.

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