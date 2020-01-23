Новосибирск, 23 января, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил депутатам Законодательного собрания региона отчёт о деятельности правительства региона за 2019 год. Депутаты единогласно поддержали отчёт и одобрили работу правительства.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

В своём докладе Андрей Травников сообщил, что в 2019 году Новосибирская область устойчиво развивалась, во многих сферах происходили качественные изменения. Этого удалось добиться благодаря эффективному выполнению национальных проектов, стратегических задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, системному совершенствованию областного законодательства, решению текущих проблем муниципальных районов и городских округов.

В прошлом году область начала активную работу по всем 12 нацпроектам. Заключены соглашения по 49 региональным составляющим федеральных проектов. На их реализацию направлено почти 30 млрд рублей. Валовый региональный продукт вырос почти на 3% и составил около 1,3 трлн рублей. Растут промышленное производство (на 2,1%) и инвестиционная активность (на 13,3%).

За год введено в эксплуатацию 53 социальных объекта, в том числе 46 — в рамках нацпроектов: шесть школ и 17 детских садов, 30 ФАПов, Дом культуры в деревне Шадрино Искитимского района, спорткомплекс в Тогучине. На строительство этих объектов потрачено почти 4 млрд рублей.

По словам губернатора, нацпроект «Здравоохранение» стал действенным инструментом для обновления материально-технической базы медицинских учреждений. Новое оборудование — около 1,3 тыс. единиц — закуплено для 66 медицинских организаций и ФАПов. Отремонтирован 31 объект в 20 медицинских организациях. Новосибирская область одной из первых присоединилась к федеральному проекту создания санитарной авиации. С августа из отдалённых районов в областную больницу эвакуировано 252 экстренных пациента. Прошли переоснащение два сосудистых центра и три первичных сосудистых отделения — для них закуплено более 500 единиц оборудования, в том числе пять единиц «тяжёлого» (магнитно-резонансных и компьютерных томографов, эндоскопов). Созданы два региональных сосудистых центра — на базе Дорожной клинической больницы и Центра имени Мешалкина. В больницах региона открыты четыре центра амбулаторной онкологической помощи.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за прошлый год в эксплуатацию введены 109 участков дорог общей протяжённостью 204,7 км. Все работы выполнены в срок.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить 59 общественных пространств в 56 муниципалитетах. Преобразились набережная реки Иня и пляж озера, а также привокзальная площадь в Тогучине. Проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В Новосибирске комплексно обновлён Монумент Славы.

В конце декабря 2019 года правительство РФ определило порядок финансирования строительства Сибирского кольцевого источника фотонов. За пять лет на него будет выделено 37 млрд рублей.

Второй год подряд регион выходит на исторический максимум по объёму инвестиций. В 2018-м они составляли 196 млрд рублей, в 2019-м, по первым оценкам, — 210 млрд рублей. Были разработаны новые механизмы стимулирования инвестиционной деятельности. Привлечение инвесторов остаётся приоритетом работы региональных властей.

По словам губернатора, Новосибирская область входит в 2020 год с серьёзными планами. Регион заключает дополнительные соглашения по региональным составляющим нацпроектов на 31 млрд рублей.