Москва, 22 января, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информполитике вместе Леонида Левина («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. Соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

Valera N. Trubin Александр Хинштейн

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Леонида Левина («Справедливая Россия») в связи с переходом на работу в правительство РФ на должность замглавы аппарата правительства.

В этой связи пост главы комитета Госдумы по информполитике стал вакантным. «Единая Россия» предложила на эту должность депутата Хинштейна.