Токио, 22 января, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus создал новую концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland. Об этом сообщается на портале Motor1.

Motor1 Новая версия Lexus GX

Новинка была представлена на международном автосалоне в Монреале.

На крыше Lexus GX Overland установлена палатка, которая включает в себя выдвижной тент и бак для душа. Lexus оснастил внедорожник темными, двухцветными колесами и изящными внедорожными шинами Toyo.

Кроме того, компания озаботилась тем, чтобы увеличить дорожный просвет с помощью компонентов подвески Icon. Для дополнительной защиты под корпусом предусмотрены защитные пластины.

Кузов машины окрашен в светло-голубой цвет, а на боках имеется графический рисунок. Сиденья внутри GX Overland покрывает красная кожа, а дверные панели окрашены в черную гамму.

Мультимедийная система состоит из аудиосистемы Mark Levinson с 17 динамиками. А для удобства пассажиров сзади есть экраны.

Под капотом внедорожника стоит V8 на 4,6 л мощностью 305 л. с. и 446 Н·м крутящего момента. Агрегатируется он с 6-ступенчатой коробкой «автомат» и полным приводом.

Напомним, в 2019 году на российском авторынке было продано 22,4 тыс. автомобилей Lexus.

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