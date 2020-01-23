22 января 2020 года в Корсаковском районе Сахалинской области от берегового припая оторвалась льдина, на которой находились сотни любителей зимней рыбалки. На помощь терпящим бедствие рыбакам выдвинулись спасатели ГУ МЧС по Сахалинской области.

Mchs.ru МЧС спасает рыбаков

09:44 22.01.2020 22 января в Корсаковском районе Сахалина, в заливе Мордвинова, в районе мыса Свободный произошёл отрыв льда. По первым сообщениям стало известно, что на льдине находилось 300 рыбаков. Позже в региональном управлении МЧС уточнили, что на оторвавшейся льдине не более 200 человек. Читайте также: На Сахалине 300 рыбаков оказались на оторванной от берега льдине

09:51 22.01.2020 В спасении рыбаков с оторвавшейся льдины принимают участие 18 сотрудников МЧС, 14 единиц техники — шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, одно судно на воздушной подушке «Хивиус».

09:59 22.01.2020 В ходе спасательной операции со льдины, оторвавшейся на юге Сахалина в проливе им. Мординова, спасено 230 человек и продолжается операция по спасению ещё 30 рыбаков, остающихся на льдине. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Центра кризисных ситуаций ГУ МЧС по Сахалинской области. Читайте также: На юге Сахалина со льдины сняли 230 рыбаков-любителей

09:59 22.01.2020 Сахалинские рыбаки, находящиеся на оторвавшейся от берега льдине, не отчаялись, а построили ледяной плот. На нём они переправляют всех желающих на берег. За переправу берут 300 рублей. Об этом: Сахалинские рыбаки с оторвавшейся от берега льдины построили плот

10:08 22.01.2020 В регионах Дальнего Востока каждую зиму и весну спасают рыбаков с оторвавшихся льдин.

10:22 22.01.2020 Погодные условия на Сахалине благоприятны — ветра нет, волнения на море нет, что значительно облегчает спасательную операцию.

10:26 22.01.2020 Спасатели эвакуировали с оторвавшейся на Сахалине льдины 250 рыбаков. Остальные вышли со льда самостоятельно.

10:32 22.01.2020 Спасательная операция длилась 5,5 часов и завершилась в 17:30 по местному времени (10:30 мск).

10:32 22.01.2020 МЧС спасает рыбаков в заливе Мордвинова. 65.mchs.ru

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10:38 22.01.2020 «Спасательная операция завершилась благополучно, 250 человек эвакуированы силами спасателей, остальные 30 рыбаков покинули льдину самостоятельно. Никого на льду не осталось», — пояснили в МЧС. Подробности в материале: Операция по спасению оторвавшихся на льдине рыбаков на Сахалине завершена

11:52 22.01.2020 Спасательная операция в заливе Мордвинова. 65.mchs.ru

12:04 22.01.2020 Рыбаки самостоятельно спасались с оторвавшейся льдины на Сахалине, перепрыгивая с льдины на льдину, рискуя упасть в холодную воду. Скриншот Instagram, ДТП/ЧП (Сахалин)

12:38 22.01.2020 Пользователи соцсетей обсуждают ситуацию с рыбаками на Сахалине. «Каждый год одно и то же», — подчеркнул подписчик паблика «По секрету Сахалин» в соцсети «ВКонтакте».

13:44 22.01.2020 «На месте была организована переправа с помощью лодок. Также рыбаков спасали, аккуратно переводя по льдинам», — сообщает официальный сайт правительства Сахалинской области.

14:10 22.01.2020 По информации правительства Сахалинской области, в операции были задействованы спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова, государственной инспекции по маломерным судам, а также поисково-спасательного отряда города Корсакова и ООО «Мальки-Тур».

14:39 22.01.2020 В Корсаковском районе спасают рыбаков-любителей. 65.mchs.gov.ru

21:54 22.01.2020 Сотрудники МЧС напомнили рыбакам-любителям правила безопасного поведения на льду. Фото: 65.mchs.gov.ru

07:10 Сотрудники МЧС напомнили рыбакам-любителям правила безопасного поведения на льду. 65.mchs.gov.ru.