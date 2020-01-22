Корсаков, Сахалинская область, , 06:49 — REGNUM 300 рыбаков на Сахалине оказались на льдине, которую оторвало от берегового припая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Читайте также: Двух рыбаков спасли с оторвавшейся льдины в Хабаровском крае

В Корсаковском районе Сахалина, в заливе Мордвинова, в районе мыса Свободный произошёл отрыв льда. Отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков. На месте работают 18 сотрудников МЧС, 14 единиц техники — 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивиус». В готовности к взлёту находится вертолёт Ми-8 МЧС России.

Региональное ИА Сахалин. Инфо выяснило, что рыбаки не могли не видеть, что лёд не надёжный, однако это любителей рыбалки не остановило.

МЧС Сахалина давно предлагает ввести ответственность в виде крупных штрафов для незадачливых рыбаков, которые, несмотря на предупреждения, выходят на опасный лёд, при этом спасательные операции оплачиваются из бюджета и обходятся дорого.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО каждую зиму и весну спасают рыбаков с оторвавшихся льдин. Иногда для спасения любителей рыбалки приходится задействовать авиацию и спасательные суда.