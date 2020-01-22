Новосибирск, 22 января, 2020, 07:02 — ИА Регнум. Новосибирский метрополитен перевёз за 2019 год почти 84,5 млн пассажиров, таковы данные МУП «Новосибирский метрополитен».

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

Рост пассажиропотока за прошлый год составил 1,7%. Всего в 2019 году услугами новосибирской подземки воспользовались 84 млн 481 тыс. 687 пассажиров. Для сравнения, в 2018 году — 83,1 млн пассажиров.

«Тенденция роста пассажиропотока в новосибирском метрополитене вновь получила своё подтверждение», — отметили в МУП.

Отметим, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании после новогодних праздников отметил, что «метрополитен — это наше главное преимущество при решении транспортных проблем чемпионата мира по хоккею» и назвал метро важным элементом развития транспортной инфраструктуры города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 декабря 2019 года в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость билета в метро выросла на три рубля — с 22 до 25 рублей. Власти объяснили рост тем, что в обновлённом тарифе заложена инвестиционная составляющая, в том числе средства на обновление подвижного состава метрополитена.