Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Сохранившиеся неблагоприятные погодные условия вынудили дирекцию Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС) вновь, второй день подряд, частично закрыть створы дамбы, чтобы не допустить подъема воды в акватории Невы. Об этом сообщила вечером 21 января пресс-служба КЗС.

Dambaspb.ru Сооружения КЗС на дамбе

По данным Гидрометцентра, в среду, 22 января, в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 м/с, а на территории Ленинградской области порывы ветра могут достигать 18 м/с. Это может повлечь повышение уровня воды в дельте Невы до критических значений. Поэтому ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу принял решение о применении КЗС для предупреждения угрозы наводненческой ситуации.

В 19:06 21 января КЗС переведен в режим частичного закрытия. Как и минувшей ночью, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 установлены в положение «закрыто». Судопропускное сооружение С-1 пока не перекрывается.

«График движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру согласовывает капитан Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Движение автотранспорта по дамбе продолжается в штатном режиме