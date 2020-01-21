Госдума намерена обязать членов Общественной палаты декларировать доходы и расходы
Москва, 18 марта, 2013, 14:23 — ИА Регнум. Депутаты
"Принципиально важно, чтобы ОП была камертоном выражения общественного мнения, состояла из кристально чистых людей, которые не будут использовать этот значимый пост для лоббирования своих коммерческих интересов ", - сказал Железняк.
Отметим, что первое чтение законопроекта об общественной палате состоится 19 марта.
В состав Общественной палаты входят, в том числе, телеведущая Тина Канделаки, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, протоиерей, председатель отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин, гендиректор ОАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.