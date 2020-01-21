Москва, 18 марта, 2013, 14:23 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ намерены во втором чтении законопроекта о новом порядке формирования Общественной палаты обязать членов ОП декларировать доходы и расходы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 марта об этом заявил сегодня вице-спикер Госдумы Сергей Железняк ("Единая Россия"). "При подготовке ко второму чтению мы обязательно будем вносить поправку по обязательному декларированию доходов и расходов для членов Общественной палаты", - сообщил парламентарий.

"Принципиально важно, чтобы ОП была камертоном выражения общественного мнения, состояла из кристально чистых людей, которые не будут использовать этот значимый пост для лоббирования своих коммерческих интересов ", - сказал Железняк.

Отметим, что первое чтение законопроекта об общественной палате состоится 19 марта.

В состав Общественной палаты входят, в том числе, телеведущая Тина Канделаки, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, протоиерей, председатель отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин, гендиректор ОАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.