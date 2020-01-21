Москва, 21 января, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза назначается на должность и освобождается от должности президентом РФ, полномочия определяются президентом РФ.

Кроме того, зампред Совбеза обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Устанавливается, что занимать этот пост может гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Госдума может обсудить законопроект во втором чтении уже 22 января, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Законопроект о создании должности зампредседателя Совета безопасности РФ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Ранее он подписал указ о назначении на эту должность бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева. Решение принято по итогам оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.