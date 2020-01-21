Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 10:40 — ИА Регнум. С набережной реки Фонтанки в центре Петербурга могут пропасть велодорожки, создания которых добивались местные жители. Это следует из попавшего в сеть документа за подписью директора Городского центра управления парковками Сергея Куканова.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист

В бумаге говорится, что поручение собрать совещание по этому вопросу дала единоросс, глава муниципалитета «Сенной округ» Наталья Астахова, которая является депутатом в этом округе с 2000 года. Такое решение она приняла после неких «многочисленных обращений граждан», которые якобы требуют увеличения парковочных мест на набережной Фонтанки за счет демаркировки полос для велосипедистов.

Совещание состоится 22 января в Дегтярном переулке, 11. На нем будет принято решение о «целесообразности сохранения вышеуказанного объекта велоинфраструктуры». Заметим, велодорожки на набережной Фонтанки появились несколько лет назад по требованию местных жителей в рамках проекта «Твой Бюджет».

В социальных сетях петербуржцы уже возмутились попыткой убрать велодорожки, за которые боролись.

Руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу, в частности, подчеркивает, что демаркировка велодорожки приведет и к снижению уровня безопасности на набережной, так как по ней любят гулять люди, но это сложно делать, когда рядом несутся несколько рядов автомобилей.

Хусу указывает, что, согласно статистике, в 2017 году, когда велополосу только сделали, по одной стороне Фонтанки проезжало примерно 47 человек в час. «В 2018 году это число увеличилось на 50%. Данных за 2019 год пока нет. Также после введения велополосы на Фонтанке снизилось число ДТП и количество пострадавших в них», — подчеркивает Хусу.

Напомним, по планам Смольного, к концу 2021 года протяженность обустроенных велодорожек в Петербурге увеличится более чем на 50 км.