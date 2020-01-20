Москва, 21 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ. Инициатива охватывает все новеллы, озвученные главой государства в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Изменения вносятся в 22 статьи Конституции.

Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

Комитет Госдумы по госстроительству обсудит законопроект 21 января.

Ранее в Госдуме не исключили, что первое чтение поправок в основной закон государства может состояться 23 января.