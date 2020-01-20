Чебоксары, 20 января, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что его призыв «мочить» журналистов неверно интерпретирован, «всё передернули и переиначили». Но попросил прощения «у тех, чьи чувства задел». Комментарии он дал на планёрке в правительстве сегодня, 20 января, сообщается на официальном портале органов власти.

Glava.cap.ru Михаил Игнатьев

На планёрке «глава республики подчеркнул, что смысл его фразы был неверно интерпретирован, искажен», говорится в сообщении. И поясняет, что «на самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть».

«Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи. В своем выступлении Михаил Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких «коллег», — приводится в релизе сообщение от третьего лица.

Читайте также: Глава Чувашии учинил скандал, призвав «мочить» журналистов

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, всё передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения», — цитирует пресс-служба заявление главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель региона на дне российской и чувашской печати призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах».

«Нам надо здесь чётко обозначать, если их надо «мочить», как в народе говорят, надо их «мочить». Кто они такие, откуда приехали, с какими помыслами, где они живут, где трудятся, на чём зарабатывают», — сказал Михаил Игнатьев, заявив, что «искажённая информация в конечном счёте оборачивается негативно даже для тех, кто соответственно подаёт эту информацию».

После этого заявления заместитель секретаря генсовета «Единой России», журналист Евгений Ревенко заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев «как минимум» должен извиниться перед журналистским сообществом.

Читайте также: В «Единой России» ждут извинений от главы Чувашии