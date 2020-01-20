Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 11:30 — ИА Регнум. В период новогодних праздников на территориях Санкт-Петербурга, подведомственных городскому комитету по благоустройству, пострадали 59 хвойных деревьев, в том числе 32 ели и 27 сосен. Они были срублены или повреждены злоумышленниками, передает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Срубленная ель в Пискаревском парке

По данным комитета, деревья спилены либо полностью, либо остались без верхушек. Наибольший ущерб был нанесен в Калининском районе — пострадали Пискаревский парк и сад без названия на Меншиковском проспекте, там было срублено или повреждено 19 деревьев. Также вандалы изуродовали Удельный парк Приморского района.

«По предварительным данным, ущерб составляет около 15−20 тысяч за каждое дерево. Цена будет увеличиваться, в зависимости от возраста и сорта дерева», — пояснила журналистам начальник Отдела содержания территорий зеленых насаждений комитета по благоустройству Петербурга Ольга Шумилова.

«Многие деревья были просто сломаны, то есть не для личных целей, а из-за вандальных побуждений. Нам пришлось даже назначить дежурства, чтобы предотвращать подобные действия», — добавила чиновница.

Таким образом причиненный городу ущерб оценивается в 180 тысяч рублей. В настоящий момент по всем фактам уничтожения и повреждения деревьев направлены обращения в полицию.