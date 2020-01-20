Махачкала, 20 января, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Глава Дагестана Владимир Васильев назвал логичным внесение президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. По его мнению, своей работой на посту руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) он заслужил кресло премьера.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«ФНС пополняет бюджет как никогда. И это хороший пример, когда на пост премьер-министра президент представил человека, который демонстрирует реальными делами достижение конкретных задач, поставленных главой государства», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Госдума дала согласие на назначение Мишустина председателем правительства РФ. Инициативу президента поддержали представители трех фракций — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Депутаты КПРФ воздержались от голосования.

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