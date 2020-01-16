Москва, , 15:35 — REGNUM Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства РФ Михаила Мишустина, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Решение принято путем открытого голосования. Кандидатуру поддержали 383 депутата, против «ноль», воздержался 41 депутат.

«Это поддержка парламента… Рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана нашему президенту парламентом Владимиру Путину, 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня парламента серьезная вам», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что всего в Госдуме 450 депутатов, однако ряд парламентариев принимают участие в рабочей группе по вопросам поправок в Конституцию.

Кандидатуру Мишустина в ходе пленарного заседания представил полномочный представитель президента в РФ Гарри Минх.

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