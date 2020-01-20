Площадки завалены мусором: регоператору на Алтае грозят штрафами
Горно-Алтайск, 20 января, 2020, 09:23 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай проводятся рейды для проверки периодичности вывоза мусора с контейнерных площадок. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону, согласно новым требованиям территории площадки должны быть очищены хозяйствующим субъектом от отходов.
Выяснилось, что региональные операторы в Горно-Алтайске «по-прежнему» нерегулярно вывозят мусор. Что вызывает нарекания у местных жителей.
«В 2019 году организация получила от Роспотребнадзора полтора десятка штрафов. Если её руководство не пересмотрит своё отношение к исполнению обязательств, в новом году количество штрафов продолжит расти», — отметили в управлении.
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