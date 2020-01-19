Чебоксары, 19 января, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев пока не принёс публичных извинений за призыв «мочить» тех, «начинают писать, не зная о чём и о ком». В отдельных СМИ опубликованы пояснения его пресс-службы, сводящиеся к тому, что слово «мочить» «несло контекст «раскрывать подноготную» и «писать о заказчиках» «информационной войны». Между тем в «Единой России» считают, что глава Чувашии должен извиниться перед журналистами, так как должность губернатора обязывает «максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Er.ru Призыв заместителя секретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко. Скриншот

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», журналист Евгений Ревенко считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен извиниться перед журналистским сообществом за призыв «мочить», сделанный на Дне печати.

«Должность губернатора обязывает людей, её занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов. Поэтому я считаю, что он должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом», — приводится мнение Евгения Ревенко.

В релизе приводится предположение о том, что «имелась в виду необходимость продвижения качественной и проверенной информации, чтобы в информационном пространстве и сознании людей осталось меньше места для манипуляций и вбросов фейковых новостей». По мнению Евгения Ревенко, подобные формулировки недопустимы для представителя власти:

«Общаться и работать в публичном поле нужно таким образом, чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций».

Публичных извинений от главы Чувашии Михаила Игнатьева пока не последовало. Зато в отдельных СМИ появился комментарий его пресс-службы. В частности, РИА Новости пишут, что слова Игнатьева означают призыв к раскрытию сведений о заказчиках так называемых «информационных войн».

«Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается», — приводится комментарий пресс-службы.

Между тем отношения пресс-службы со СМИ вряд ли можно назвать конструктивными. Исполняющий обязанности пресс-секретаря главы Чувашии Олег Сидоров, обязанный по функционалу обеспечивать связь со СМИ, порой ведёт себя довольно странно. В выборный год (в 2020 году истекает второй срок Михаила Игнатьева на посту главы Чувашии) и накануне оглашения послания президента России журналисты из «Замполита» оценили «общение» с ним как граничащее «с хамством».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Михаил Игнатьев учинил скандал на одном из первых публичных мероприятий нового года — Дне российской и чувашской печати. Резонанс вызвал его призыв «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах»:

«Нам надо здесь чётко обозначать, если их надо «мочить», как в народе говорят, надо их «мочить». Кто они такие, откуда приехали, с какими помыслами, где они живут, где трудятся, на чём зарабатывают. Чтобы люди знали простые. Об этом надо говорить. Я не хочу здесь никого воспитывать, просто когда искажённая информация — она в конечном счёте оборачивается негативно даже для тех, кто соответственно подаёт эту информацию».