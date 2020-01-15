Чебоксары, 15 января 2020, 11:59 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Москве, где примет участие в оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральном собранию. В Москву он поехал со шлейфом протестов и медийными скандалами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Чувашии к протестам и скандалам, которые выходят на федеральный уровень, добавилась новая информационная порция. На этот раз в центре внимания оказался исполняющий обязанности пресс-секретаря главы Чувашии Олег Сидоров. Издание «Замполит» опубликовало очередную «Биржу губернаторов», на которой «акции» главы Чувашии Михаила Игнатьева упали. Издание попросило комментарий пресс-службы главы Чувашии, но он «очень странно отреагировал на запрос о комментарии».
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Напомним, 15 января в полдень Владимир Путин обратится с посланием. В нём примут участие более 1300 человек со всех регионов страны. На мероприятие аккредитованы порядка 900 журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, новый год в Чувашии начался с активизации политической борьбы и серии протестов. Их цель, как полагают наблюдатели, — не допустить третьего срока главы республики Михаила Игнатьева, чьи полномочия истекают в 2020 году и который, в свою очередь, демонстрирует небывалую медийную активность. Эксперты считают, что в республике растёт спрос на обновление власти, который перерастает в протесты.
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