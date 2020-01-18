Берлин, 18 января, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в Германию для участия в конференции по урегулированию конфликта в Ливии, об этом 18 января сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Magharebia Халифа Хафтар

В столице государства, городе Берлин стороны конфликта и международные посреднике, в числе которых Россия, США, а также ряд региональных держав, попытаются примирить враждующие стороны — ЛНА и Правительство национального согласия в Триполи.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вооруженные силы НАТО вторглись на территорию страны, что привело к убийство ее лидера Муаммара Каддафи и фактическому расколу государства на несколько враждующих анклавов.