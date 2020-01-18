Москва, 18 января, 2020, 06:53 — ИА Регнум. В Европейской части России в выходные установится весенняя погода, которая обычно наблюдается в марте. Об этом 17 января сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Весна

Причиной этого явления называется обширный антициклон, который принесет солнечную погоду. Так, в Москве воздух днем прогреется до +3°C, а в Санкт-Петербурге — до +5°C.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России в феврале 2020 года погода может быть значительно холоднее, чем в январе.