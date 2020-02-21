Москва, 22 февраля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

22 февраля

22 февраля 1942 года в Ленинградской области партизанские полки разгромили гарнизон противника в посёлке и на железнодорожной станции Дедовичи. Из 900 вражеских солдат из офицеров было уничтожено 602.

22 февраля 1943 года Красная армия освободила город Люботин Харьковской области.

В блокадном Ленинграде в четвёртый раз повышен хлебный паёк — теперь он соответствовал норме Москвы и других промышленных центров.

22 февраля 1944 года закончилась Никопольско-Криворожская наступательная операция 3-го и 4-го Украинских фронтов. Красная армия продвинулась на 130 км и освободила сотни населенных пунктов, в том числе города Никополь и Кривой Рог. Тяжёлые потери понесла 6-я немецкая армия. Войска левого крыла 3-го Украинского фронта вышли к реке Ингулец, а части 4-го Украинского фронта достигли рубежа Ново-Архангельское — Дудчино на правом берегу Днепра.

22 февраля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта юго-западнее Кенигсберга, сжимая окружение восточно-прусской группировки противника, заняли город Цинтен.

Части 1-го Украинского фронта вышли на реку Нейсе южнее города Губена в Бранденбургской провинции.