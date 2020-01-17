Санкт-Петербург, 17 января, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Петербурге не собираются возвращать памятник императору Александру III на место обелиска «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания в год 75-летия Победы. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания

Как сообщало ИА REGNUM, дискуссии о возвращении памятника императору на историческое место активизировались в конце 2019 года. По словам Ржаненкова, «это очень тонкий вопрос», так как подобные инициативы должны учитывать мнение всех жителей города.

«Я субъективный взгляд свой высказываю: не думаю, что наши ветераны согласятся с таким подходом», — цитирует чиновника телеканал «Санкт-Петербург».

Ржаненков также добавил, что этот вопрос «остро не стоит». «Вбрасывается информация, каким-то образом обсуждается, но планов такого рода в городе не было и нет», — подчеркнул чиновник Смольного.

Напомним, памятник Александру III был открыт в 1909 году и демонтирован в 1937 году. В настоящее время монумент стоит во дворе Мраморного дворца Русского музея. Обелиск «Городу-герою Ленинграду» установили на площади Восстания в 1985 году.