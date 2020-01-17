Санкт-Петербург, 17 января, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Петербургский международный аэропорт сумел более чем на 8% улучшить результаты общего пассажиропотока по итогам 2019 года. За 12 месяцев в «Пулково» приняли почти 19,6 млн пассажиров, что стало рекордом. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Показатели пассажиропотока на внутренних линиях увеличились почти на 10% по сравнению с 2018 годом, «Пулково» обслужил более 12,1 млн пассажиров внутренних рейсов. На международные направления пришлось примерно 7,5 млн человек.

Самыми популярными внутренними направлениями из Петербурга стали Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Среди международных направлений отличилась турецкая Анталья, за ней следуют Минск, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Париж.

Поставил «Пулково» и другие рекорды, в частности, по числу обслуженных пассажиров в сутки — этот показатель в 77 тыс. человек был достигнут 2 августа 2019 года. Август также стал самым загруженным месяцем в году: за 31 день аэропорт обслужил более 2,2 млн пассажиров.

В прошлом году в «Пулково» пришли три новые зарубежные авиакомпании: Lucky Air, SunExpress и Wizz Air UK, а маршрутную сеть пополнили 14 новых направлений: Геленджик, Иркутск, Нижневартовск, Новокузнецк, Ханты-Мансийск, Элиста, а также Гуанчжоу, Куньмин, Ханчжоу (Китай), Измир (Турция), Карши (Узбекистан), Ольбия (Италия), Пальма-де-Майорка (Испания), Эйлат (Израиль).

Напомним, с 1 октября 2019 года «Пулково» также начал обслуживать иностранцев, прибывших в Петербург по электронной визе из 53 стран мира. В декабре 2019 года Министерство транспорта РФ утвердило список из 30 европейских стран, из которых с 1 января 2020 года зарубежные авиакомпании могут выполнять полеты в «Пулково» по седьмой степени свободы воздуха. Ожидается, что это позволит увеличивать пассажиропоток и в будущем.

Читайте также: В Петербурге растёт число иностранных туристов с электронными визами

В 21 страну зарубежные компании смогут летать без ограничений — это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония. Также одобрены 9 государств с ограничениями: Австрия (кроме Вены), Великобритания (кроме Лондона), Чехия (кроме Праги), Франция (кроме Парижа и Ниццы), Кипр (кроме Ларнаки и Пафоса), Италия (кроме Рима и Милана), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена). В Болгарию открыли полеты только в Софию.