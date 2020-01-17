Новосибирск, 17 января, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Предлагаемые в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию решения нужно рассматривать, скорее, не в контексте исправления демографической ситуации, а в контексте оказания социальной помощи семьям с детьми, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)Наталья Овечкина.

НГУЭУ
Наталья Овечкина

Эксперт отмечает, что после небольшого улучшения демографической ситуации, вызванного в первую очередь циклическими процессами в динамике рождаемости и отчасти мерами демографической политики, осуществляемой в России с 2007 года, в нашей стране возобновились негативные тенденции. С 2016 года наблюдается естественная убыль населения на фоне, пусть и небольшого, но все же уменьшения смертности. С 2018 года имеет место и абсолютное снижение численности населения, так как миграционный прирост уже не компенсирует превышение числа умерших над числом родившихся.

«На этом фоне меры, предложенные Владимиром Путиным в части преодоления демографического кризиса, конечно, не могут не вызывать одобрения. Однако надо понимать, что чисто экономические шаги, как то: введение выплат материнского капитала на рождение первенцев, увеличение суммы материнского капитала по рождению второго и последующих детей и т. д., как показывает практика, в том числе мировая, не способны коренным образом исправить ситуацию в демографии, ведь проблема низкой рождаемости и суженного воспроизводства населения не лежит лишь в материальной плоскости. Это та глобальная проблема, над решением которой бьются правительства всех экономически развитых стран. Экономические меры, как опять же показывает практика, работают на заданный результат только 3−5 лет. Поэтому предлагаемые решения нужно рассматривать, скорее, не в контексте исправления демографической ситуации, а в контексте оказания социальной помощи семьям с детьми. Что, конечно, не может не вызывать искреннего одобрения. Но, повторюсь еще раз, глобально, на длительную перспективу эти меры не сработают».
Наталья Овечкина