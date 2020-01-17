Новосибирск, 17 января, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Предлагаемые в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию решения нужно рассматривать, скорее, не в контексте исправления демографической ситуации, а в контексте оказания социальной помощи семьям с детьми, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)Наталья Овечкина.

НГУЭУ Наталья Овечкина

Эксперт отмечает, что после небольшого улучшения демографической ситуации, вызванного в первую очередь циклическими процессами в динамике рождаемости и отчасти мерами демографической политики, осуществляемой в России с 2007 года, в нашей стране возобновились негативные тенденции. С 2016 года наблюдается естественная убыль населения на фоне, пусть и небольшого, но все же уменьшения смертности. С 2018 года имеет место и абсолютное снижение численности населения, так как миграционный прирост уже не компенсирует превышение числа умерших над числом родившихся.