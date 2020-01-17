17 января 2020 года в пресс-центре МИД России состоялась пресс-конференция и. о. министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. На ней присутствовали российские и иностранные журналисты. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием. [[[picture1]]] Читайте также: Лавров 17 января проведет пресс-конференцию по итогам 2019 года

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

10:19 17.01.2020 Мероприятие начнется в 11:00 мск в пресс-центре центрального здания министерства. На пресс-конференцию аккредитованы более 300 журналистов, в том числе представители СМИ из более чем 50 стран.

10:22 17.01.2020 После вступительного слова Лавров ответит на вопросы представителей средств массовой информации.

10:26 17.01.2020 Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел без перерыва 16 лет, с марта 2004 г. После того как 15 января 2020 г. правительство России ушло в отставку, Лавров продолжил работу в статусе исполняющего обязанности министра. 16 января он заявил, что «всегда честно исполнял свои обязанности» и продолжает это делать.

10:44 17.01.2020 Внешнеполитический курс России определяется главой государства и будет продолжен, несмотря на смену правительства страны, заявил журналистам 17 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

11:08 17.01.2020 Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова началась.

11:10 17.01.2020 «Мир — мы это видим отчётливо, — продолжает очень сильно лихорадить. Ключевым дестабилизирующим фактором остаётся агрессивная линия государств Запада, прежде всего, наших американских коллег», — заявил Лавров.

11:10 17.01.2020 Эта линия направлена на разрушение международно-правовой архитектуры безопасности.

11:11 17.01.2020 США искусственно нагнетают напряжённость в Персидском заливе в рамках линии на подрыв международного права.

11:11 17.01.2020 Лавров отметил попытки США помешать реализации проекта «Северный поток — 2» вопреки мнению ведущих стран Евросоюза.

11:12 17.01.2020 «Ключевым дестабилизирующим фактором (в мире) остаётся агрессивная позиция некоторых западных стран, в том числе — Соединённых Штатов», — сказал Лавров. Об этом: Лавров связал агрессивную позицию США с дестабилизацией в мире

11:12 17.01.2020 Российская дипломатия проводит независимый многовекторный курс, направленный на деэскалацию международной напряжённости.

11:12 17.01.2020 В числе безусловных приоритетов — борьба с международным терроризмом, в том числе в САР, продвижение политического процесса в этой стране.

11:13 17.01.2020 Сейчас на первый план выходит постконфликтное восстановление Сирии.

11:14 17.01.2020 Важным шагом на пути оздоровления ситуации на Ближнем Востоке могла бы стать реализация российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

11:14 17.01.2020 Традиционный приоритет России — наращивание сотрудничества в евразийском пространстве в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ, ЕАЭС, указал Лавров.

11:16 17.01.2020 «Российская дипломатия проводит курс, который определил президент», — заявил Лавров. Речь идёт, в частности, о формировании большого евразийского партнёрства. Читайте также: Лавров: курс российской дипломатии — курс президента

11:16 17.01.2020 Лавров отметил развитие сотрудничества России с Африканским континентом и напомнил о саммите в 2019 году.

11:17 17.01.2020 Удалось достичь подвижек по украинскому направлению, МИД России надеется на большие успехи в этом направлении, чем во времена Порошенко. «Рассчитываем, что решения в декабре в Париже позволят продвигаться по пути выполнения Минского комплекса мер», — указал Лавров.

11:18 17.01.2020 Нынешний год является годом двух крупных юбилеев — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие создания ООН, напомнил Лавров.

11:18 17.01.2020 «Мы продолжим делать всё необходимое для противодействия фальсификации истории», — заверил Лавров.

11:18 17.01.2020 В защиту исторической памяти вместе с РФ выступают многие ответственные государства мира, указал Лавров, также отметив роль соотечественников за рубежом в защите исторической правды.

11:20 17.01.2020 Вопрос: как идёт российско-китайское сотрудничество и какова его роль в международной безопасности? Лавров: одинаково подходим ко всем ключевым проблемам международной жизни. Взгляды на развитие мира в современную эпоху зафиксированы в целом ряде документов, которые вывели стратегические отношения на качественно новый уровень.

11:20 17.01.2020 Лавров отметил, что при рассмотрении гуманитарной проблемы в Сирии Китай и Россия голосуют синхронно, поддерживают справедливые подходы к проблеме.

11:22 17.01.2020 Западные партнёры пытались сохранить лишь один пункт пропуска для гуманитарной помощи. На практике переход требовался для легитимации сохранения сил США в Сирии, указал Лавров.

11:22 17.01.2020 «Нам приходится с Китаем отстаивать даже элементарные факты, не превращать Совет Безопасности в инструмент одностороннего давления на неугодный режим», — указал Лавров.

11:23 17.01.2020 Россия в наступившем году продолжит работать над поддержанием глобальной безопасности и стратегической стабильности. В том числе это усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и недопустимость милитаризации киберпространства, сказал Лавров. Читайте также: Лавров заявил о недопущении милитаризации космоса

11:23 17.01.2020 Вопрос: на каком этапе находится сирийский кризис? Будут ли осложнения? Лавров: кризис находится в продвинутой стадии урегулирования. Немного отстаёт направление экономического восстановления, поскольку западные партнёры и страны регионы некоторые меняют свою позицию в зависимости от ситуации в регионе.

11:24 17.01.2020 «Процесс был начат, теперь говорят, что давайте посмотрим, когда он принесёт результаты. Так условия будут меняться по ходу игры, это не способствует достижению результата», — указал Лавров.

11:25 17.01.2020 «Есть информация — мы её сейчас проверяем, — что за определённую мзду эти силы демократической Сирии выпускают этих бандитов, которые начинают расселяться по территории… мы давно предупреждали, чтобы боевики, которые находятся под охраной в лагерях, не разбегались», — заявил Лавров.

11:26 17.01.2020 Лавров призвал международное сообщество не политизировать процесс оказания гуманитарной помощи.

11:27 17.01.2020 В 2011 году Сирию исключили из Лиги арабских государств — необходимо её вернуть, указал и. о. министра.

11:28 17.01.2020 Вопрос: какие ошибки допускало итальянское правительство по поводу Ливии? И что можно исправить сейчас? Лавров: главная ошибка была сделана не Италией, а коллегами нашими по Северо-атлантическому альянсу. Ключевое решение в 2011 году сделала не Италия.

11:28 17.01.2020 В сирийском урегулировании есть прогресс по всем направлениям, заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров. «Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования», — отметил он. Подробности в материале: Глава дипломатии РФ рассказал о прогрессе по урегулированию в Сирии

11:30 17.01.2020 Попыток оказать содействие ливийским сторонам было немало. Россия попыталась внести вклад в урегулирование, стороны приняли приглашение, шли переговоры с обеими делегациями. «Есть текст, который нам кажется вполне сбалансированным… но стороны попросили дополнительного времени. Но главное, что перемирие, которое было объявлено до их прибытия в Москву, сохраняется», — указал Лавров.

11:31 17.01.2020 Пока отношения ливийских сторон очень сложные, они «даже не хотят в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать друг с другом», отметил Лавров.

11:33 17.01.2020 «Есть информация, что боевики, содержащиеся в лагерях, подконтрольных силам Демократической оппозиции Сирии, сбегают оттуда, подкупая охрану», — сказал Лавров. Подробности в материале: Лавров рассказал о побегах сирийских боевиков из лагерей

11:34 17.01.2020 Вопрос: будет ли новая доктрина во внешней политике в РФ на фоне политических изменений и новых назначений? Лавров: Конституция является базовой, ключевой нормой, которая определяет все наши действия. И никакие международные договорённости не должны противоречить нашей Конституции.

11:35 17.01.2020 Любая международная договорённость, которую принимает РФ, выносится на ратификацию в парламент. Она оформляется в виде федерального закона, потому международные обязательства становятся частью правовой системы, а кроме того, федеральный закон не может быть принят, если противоречит Конституции. Потому поводов для спекуляций на фоне недавнего обсуждения поправок в Конституцию нет.

11:37 17.01.2020 Лавров назвал главную ошибку в связи с Ливией — это бомбардировки НАТО. Подробности в материале: Лавров назвал главную ошибку, допущенную в Ливии

11:37 17.01.2020 Вопрос: в прошлом году были протесты по всему миру. Из-за чего происходит заражение и кто заражает? Видели часто поддержку Вашингтоном, политика давления набирает новый оборот? И какая судьба ждёт Иран? Очень неблагодарное дело строить прогнозы, особенно о будущем, напомнил Лавров слова Черномырдина.

11:38 17.01.2020 Лавров: международное право пытаются заменить правилами западного миропорядка. Это попытка отложить формирование демократичной и полицентричной системы мироустройства.

11:39 17.01.2020 По поводу КНР и США: у ВТО есть орган по урегулированию споров. Этот орган сейчас уже больше года не может функционировать, потому что США блокируют назначение участников этого механизма, нет кворума. «В результате вместо того чтоб решать проблемы через согласованный механизм урегулирования торговых споров, США предпочитают один на один разбираться со своими конкурентами», — заявил Лавров.

11:39 17.01.2020 Даже Еврокомиссия выразила обеспокоенность, не нарушают ли договорённости США и КНР недавние нормы международной торговли, отметил Лавров.

11:41 17.01.2020 В ОЗХО незаконно наделили технический секретариат функциями назначения вины в грубом нарушении конвенции по запрещению химоружия. Теперь аналогичные действия пытаются провести в отношении конвенции по запрещению биологического оружия, считает Лавров.

11:43 17.01.2020 Страны-участницы СВПД от Европы направили письмо представителю Евросоюза по внешним делам, в котором сказали, что хотят начать процедуру урегулирования споров, напомнил и.о. министра. «Происходит то, о чём предупреждал Путин — европейцы воспользуются ситуацией вокруг Ирана, чтобы с облегчением свалить вину на Иран за всё, что происходило», — указал Лавров.

11:44 17.01.2020 По словам Лаврова, Соединённые Штаты пытаются завладеть процессами контроля за распространением оружия массового уничтожения. Они стремятся недопустить совместной работы и консенсусного принятия решений. Об этом: Лавров: США стремятся к контролю над оружием массового уничтожения

11:45 17.01.2020 Иран сейчас самая проверяемая страна договора нераспространения. Страны Европы высказались за то, что теперь Иран должен принимать меры — что является, скорее всего, ответом на ультиматум США, которые пригрозили высокими пошлины на европейскую продукцию, если страны не откажутся от СВПД и не начнут выступать за новую «ядерную сделку».

11:45 17.01.2020 Методы, которыми пользуются США, разнообразны. Что будет в будущем — предсказать сложно. Хотя диалог с США и странами Европы продолжается, заверил Лавров.

11:46 17.01.2020 Впечатляющих результатов нет, но диалог продолжается, и Россия будет добиваться того, чтобы «мир не остался вообще без каких-либо договорённостей, которые контролируют вооружения, особенно ядерные, и вопросы нераспространения оружия массового уничтожения», указал и. о. министра.

11:48 17.01.2020 И.о. министра иностранных дел РоссииСергей Лавровнамерен принять участие в международной конференции по урегулированию в Сирии, которая состоится 19 января в Берлине. Он заявил об этом 17 января на конференции по итогам деятельности МИД РФ в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине

11:48 17.01.2020 Вопрос про убийство журналистов РФ в ЦАР: обращался ли МИД РФ к властям ЦАР, где были уничтожены вещественные доказательства, сожжена соответствующая одежда? Лавров: не слышал конкретно про инцидент с уничтожением одежды, но Следственный комитет возбудил уголовное дело. Заниматься расследованием должны заниматься компетентные органы.

11:49 17.01.2020 «Предостерегали всех, особенно журналистов, что цели в запросе на визу должны соответствовать реальным целям. Это жуткая трагедия, будем добиваться расследования до конца, но всё-таки в горячих точках лучше работать максимально хотя бы уведомляя российское государство, где люди могут появляться», — отметил Лавров.

11:51 17.01.2020 Вопрос: обеспокоена ли Россия размещением американских сил в Японии? Лавров: нам не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа исходила угроза РФ. Озабоченности есть и они сформулированы по линии диалога министров иностранных дел и секретарей национальной безопасности.

11:52 17.01.2020 Лавров напомнил, что американская сторона вышла из СВПД и ввела санкции, принуждающие другие страны прекратить торговлю с Ираном. Иран в то же время США призывают обязательства по СВПД исполнять. Что касается Тегерана, он «подвесил» выполнение не всех обязательств по СВПД, а лишь тех, которые были взяты добровольно сверх того, что прописано в документе в обязательной форме, пояснил Лавров. Читайте подробнее: Лавров объяснил, что происходит вокруг иранской ядерной сделки

11:53 17.01.2020 В Японии говорят, что размещение американских ПРО направлено против Кореи и контролировать эти силы будут исключительно из Токио. Однако в России считают, что эти установки позволят запускать крылатые ударные ракеты, которые ранее были запрещены ДРСМД.

11:54 17.01.2020 «У нас нет подозрений, что японское руководство вынашивает злые умыслы против России. Но у вас союз с Соединёнными Штатами, и если вы посмотрите на заявления и решения, которые в рамках этого союза принимаются, то вы увидите, что США используют этот союз для подтверждения своей линии на сдерживание России», — заявил Лавров.

11:54 17.01.2020 США втянивают Японию в свою антироссийскую политику, считает Лавров.

11:54 17.01.2020 Вопрос: в сенате США начинается импичмент. Может ли это ослабить поддержку Вашингтоном Украины? Лавров: импичмент у вас, вам виднее.

11:56 17.01.2020 Вопрос: БРИКС — эталон многополярной дипломатии. Какие цели достигнуты и какие новые цели будут поставлены? Лавров: у нас изложена на сайте вся наша программа. У нас более 100 мероприятий в рамках председательства, саммит увенчает встречи во второй половине июля.

11:56 17.01.2020 Российская сторона намерена твёрдо добиваться того, чтобы мир не остался без договорённостей, регулирующих распространение оружия массового уничтожения и других ключевых вопросы безопасности, заверил Лавров. Читайте также: Методы США разнообразны и непредсказуемы — Лавров

11:57 17.01.2020 Вопрос: в Прибалтике обвиняют Россию в фальсификации истории Второй Мировой войны. Как допустили, что их слушают в Европе, а не нас? Лавров: как мы допустили, что в Евросоюзе расцветает неонацизм? Мы не можем силой повлиять на ситуацию. Стыдить Евросоюз мы можем — они, к сожалению, прячут глаза в пол и уходят от разговора. В лучшем случае говорят, что надо уважать свободу слова.

11:59 17.01.2020 Международные организации, наоборот, поддерживают Россию. Генассамблея ООН подавляющим числом голосов принимает резолюции, осуждающие героизацию нацизма. В Европарламенте же многие инициативы проходят при приоритете меньшинства.

12:01 17.01.2020 Лавров рассказал, что в Японии устанавливаются пусковые установки ПВО американского производства. Такие установки уже были испытаны не только для запуска ракет ПВО, но и для ударных ракет, запрещённых действовавшим ранее российско-американским Договором о РСМД. Читайте также: В Японии появляются пусковые установки для запрещённых ДРСМД ракет

12:02 17.01.2020 Польские коллеги пытаются убедить западных участников, чтобы они в своих выступлениях изложили свою точку зрения на события во Второй мировой войне — совсем неприличные подходы, отметил Лавров.

12:03 17.01.2020 Вопрос: Казахстан вернул из Сирии около 600 своих граждан, в том числе 400 детей, а также несколько детей из Ирака. Как оценивают в России возвращение граждан Казахстана? Лавров: оцениваем как действия, которые любое суверенное государство имеет право выполнять для реализации своих обязательств перед гражданами. Россия занимается возвращением своих детей из Ирака и Сирии тоже.

12:05 17.01.2020 Лавров об отношении к памятникам в Польше: убеждён, что здесь нужно опираться исключительно на исторические факты, нужен диалог с опорой на исторические документы.

12:08 17.01.2020 Вопрос: как оцениваете взаимодействие РФ и Германии? Впервые за пять лет Меркель приехала в Москву. Лавров: не думаю, что отношения Меркель и Путина нуждаются в том, чтобы быть нацеленными на какой-либо прорыв. Это рабочие, предметные прагматичные отношения. Никто не пытается друг друга переубедить и никто не пытается ставить идеологические моменты в приоритет.

12:09 17.01.2020 Госпереворот на Украине состоялся в ситуации, когда позиция Германии была проигнорирована и к ней отнеслись как к «несуществующей величине» — Германия гарантировала соглашение, которое переворотчики разорвали, отметил Лавров.

12:11 17.01.2020 Тогда Германия смирилась с незаконным актом и стала рассматривать украинский кризис с точки зрения того, как Россия ответила на волеизъявление крымчан. «Вопрос в точке отсчёта. Наши коллеги отсюда считают (от момента возвращения Крыма в РФ). А то, как этот госпереворот был сделан, как эти лидеры госперевороты приняли закон, который отменяет права русскоязычного населения, как эти путчисты потребовали, чтобы русские убирались из Крыма — это всё не считается, это всё было до того», — отметил Лавров.

12:13 17.01.2020 «Как мы допустили, что в Евросоюзе расцветает неонацизм? Наверное, мы не может здесь силой повлиять на ситуацию, но стыдить Евросоюз мы можем, мы этим занимаемся. Они прячут глава в пол и уходят от разговора», — сказал Лавров. Читайте подробнее: В Евросоюзе расцветает неонацизм — Лавров

12:14 17.01.2020 Лавров: считает неприемлемым, что происходит с всеобъемлющим планом действий в отношении ядерной программы Ирана.

12:15 17.01.2020 Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. vk.com mid.

12:16 17.01.2020 На следующей неделе в Россию прибудет с визитом специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Об этом 17 января сообщил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2019 года в МИД России. Об этом: Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Россию

12:17 17.01.2020 Когда Иран говорит, что будет «подвешивать» выполнение своих добровольных обязательств — не помогает делу и даёт повод американцам дополнительно обострять ситуацию. Но Россия видит причину, почему Иран вынужден так поступить. Европейцы могли бы сделать гораздо больше и пойти на встречу — нельзя заставить частные компании торговать в ущерб себе, если они имеют инвестиции США, но есть и компании, которые не имеют обязательств, которые могут ущемить американские законодатели.

12:17 17.01.2020 Представители от России предлагают провести в ближайшее время встречу, чтобы разобраться в иранском вопросе.

12:20 17.01.2020 Лавров: с Индией расчёты в нацвалюте не обсуждали. В фокусе более политические вещи — взаимодействие в ШОС, в БРИКС, ситуация в Тихоокеанском регионе.

12:21 17.01.2020 И. о. министра подтвердил, что РФ обменивается с Казахстаном опытом по возвращению своих граждан из Сирии, а также с Узбекистаном. Эти страны вызволяют в основном женщин и детей, «боевики — это отдельная тема», они разбегаются из лагерей содержания на востоке Сирии, отметил он. Читайте также: Россия продолжает возвращать своих граждан из Сирии — Лавров

12:22 17.01.2020 В ходе визита канцера ФРГ Ангелы Меркель в Москву много времени было уделено грядущим переговорам по Ливии в Берлине. Это была очень конкретная, деловая встреча, отметил Лавров.

12:23 17.01.2020 США продвигают концепцию «Индо-Тихоокеанского региона» вместо Азиатско-Тихоокеанского, однако указывают, что восточная Африка и Персидский залив голоса в этой дискуссии не получат. Те, кто продвигают эту концепцию, пытаются провести дополнительную разделительную линию в регионе.

12:25 17.01.2020 Вопрос: как повлияет кризис между США и Ираном повлияет на Афганистан? Лавров: наверное, не будет способствовать вообще никакому урегулированию где бы то ни было. Трагедия с самолётом Украины — серьёзный звоночек для того, чтобы заниматься деэскалацией. В практическом плане США в Афганистане — один из главных игроков, и очень важно, что были возобновлены переговоры с талибами.

12:27 17.01.2020 Было бы правильно, чтобы не только Китай, США, Россия и Пакистан в неформальном кругу обменивались идеями урегулирования в Афганистане, но и чтобы Иран подключился к этому. Со всех точек зрения нужно отношения США и Ирана деэскалировать, но «для этого потребуется государственная мудрость».

12:27 17.01.2020 «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад, я исполняю», — сказал Лавров об изменении своего статуса. Подробности в материале: Лавров рассказал, хочет ли оставаться министром

12:30 17.01.2020 Решения состоявшегося в Париже «нормандского саммита» не должны оставаться на бумаге, как это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Об этом 17 января заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте подробнее: Решения «нормандского саммита» не должны оставаться на бумаге — Лавров

12:32 17.01.2020 Вопрос от The Independent: Симоньян заявляла, что Иран в вопросе сбитого самолёта повёл себя «по-мужски», а что по поводу инцидента с MH17? Захарова иронично отметила, что про Скрипалей на этот раз журналисты газеты спрашивать не хотят.

12:33 17.01.2020 Лавров: не припомню, чтобы МИД официально говорил о сбитом самолёте в Иране. Можете меня опровергнуть, если факты есть. «Официальных заявлений мы не делали», — подчеркнула Захарова.

12:33 17.01.2020 Конституция РФ является базовой ключевой нормой для России, а потому никакие международные договоренности не должны ей противоречить. Об этом 17 января заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в МИД России. Об этом: Лавров: международные договоренности не должны противоречить Конституции РФ

12:35 17.01.2020 Лавров: никого не хочу оправдывать. Что это было непреднамеренно, все уже поняли. Иран признал, что это произошло. Но я не хочу никого убеждать, что этого могло бы не быть. Американцы уничтожили в беспрецедентной операции генерала Сулеймани. Иранцы ответили выверенно, предупредив Ирак. Но есть информация, что после атаки Иран ожидал ещё одного удара США. В воздухе было минимум шесть F-35. Это подлежит перепроверке — но я хочу подчеркнуть нервозность, которая существует в таких ситуациях.

12:36 17.01.2020 Точно так же, как в случае с украинским боингом, хотим иметь ясность с малазийским — Лавров. Наши коллеги из Нидерландов всячески пытаются не говорить — между тем РФ была одним из соавторов резолюции, который принял Совет безопасности, чтобы провести расследование в строгом соответствии с международными нормами. И эти нормы не соблюдаются.

12:36 17.01.2020 «Мы считаем неприемлемым то, что происходит с Совместным всеобъемлющим планом действий», — подчеркнул Лавров. Однако, по его словам, надежда на прогресс ещё есть. Читайте подробнее: Лавров: РФ считает неприемлемой ситуацию вокруг СВПД

12:40 17.01.2020 Недавние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и индийским МИД касались в большей степени политических вопросов, рассказал Лавров. Так, российская и индийская стороны обсуждали концепцию нового термина — Индотихоокеанский регион. Эту концепцию продвигают с Запада. Читайте также: Лавров рассказал о переговорах с властями Индии

12:40 17.01.2020 Россия предоставила нидерландскому следствию всё, что могла, но теперь Москву обвиняют в отказе от сотрудничества по причине того, что она до сих пор не признала свою вину, подчеркнул Лавров.

12:41 17.01.2020 «Следствие не закончено, но вы виноваты, давайте обсуждать компенсации — так мужики себя ведут или кто? Не знаете? Не думаю», — заявил Лавров.

12:42 17.01.2020 Захарова: Рябков 10 января заявлял о том, что надо дать специалистам сделать определённые выводы. «Никаких оснований на этой стадии не было для того, чтобы выступать с громогласными заявлениями», — процитировала она его. Никаких заявлений о невиновности Ирана не было.

12:42 17.01.2020 Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.17.01.2020. vk.com mid.

12:46 17.01.2020 Напряжённость в отношениях США и Ирана не будет содействовать мирному урегулированию ни в одном из конфликтов в регионе. Гибель украинского лайнера должна показать всем сторонам, что пора взять курс на деэскалацию, подчеркнул Лавров. Читайте подробнее: Гибель самолёта в Иране говорит о необходимости деэскалации — Лавров

12:48 17.01.2020 Лавров: мы полностью уважаем позицию КНР по подключению к Пекину о переговорах в СНВ-3. Она уже заявила, что не хочет участвовать в этих переговорах. Если на каком-то этапе какая-то многосторонняя конфигурация переговоров будет согласована, мы будем в ней участвовать. США считают, что Россия должна взять на себя роль медиатора для вовлечения Китая в переговоры. Но если даже политические условия для этого созреют, СНВ-3 вскоре истекает — нужно договариваться хотя бы о продлении.

12:51 17.01.2020 Лавров: Арктический совет пока что одно из немногих учреждений, которое ограждено от идеологизации и политизации.

12:54 17.01.2020 Вопрос о ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии. Лавров: действия Эстонии в отношении журналистов возмутительны. То, что Евросоюз это проглатывает и ничего не может сделать, — пятно на его репутации.

12:54 17.01.2020 Российская сторона поддерживает инициативы США по переговорам с афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Урегулированию в регионе, однако, мешает противостояние Ирана и США, заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января. Читайте также: Российский МИД приветствует идеи США по диалогу в Афганистане

12:56 17.01.2020 Лица без гражданства — тоже позор Евросоюза. Здесь есть небольшие подвижки, но тем не менее пока что ещё далеко от тех норм, которые должны отвечать европейским ценностям.

12:57 17.01.2020 Лавров поблагодарил журналистов за внимание. Пресс-конференция завершена. Мария Захарова пообещала, что будут даны развёрнутые ответы на вопросы журналистов также на сайте МИД РФ.

13:01 17.01.2020 Есть информация, что после ракетной атаки Ирана по базам США в Ираке Тегеран ожидал ответной атаки Соединённых Штатов. В воздухе на границе воздушного пространства Ирана находились шесть американских истребителей F-35, отметил Лавров. «Хочу подчеркнуть напряжённость, которая была в тот момент», — сказал он. Об этом: Истребители США были возле Ирана перед гибелью «Боинга» — Лавров

13:08 17.01.2020 «Действия в отношении Sputnik считаю возмутительными, — подчеркнул Лавров. — То, что Евросоюз ничего не может с этим сделать, — это очередное пятно на репутации Евросоюза». Читайте подробнее: Лавров: ситуация со Sputnik Эстония — пятно на репутации ЕС

13:17 17.01.2020 Война в Сирии [(сс) Jordi Bernabeu Farrús].

13:40 17.01.2020 Сергей Лавров напомнил о саммите в 2019 году. Саммит Россия-Африка. 24.10.2019.kremlin.ru.

13:42 17.01.2020 И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка запустить механизм урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран. (RT)

14:22 17.01.2020 Министра обороны, внутренних дел, МЧС назначает президент. Кандидатура министра иностранных дел также вносится главой государства. Так как по Конституции именно президент отвечает за внешнюю политику.

14:57 17.01.2020 Сергей Лавров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. mid.ru.

15:01 17.01.2020 Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном в сфере борьбы с террористическими организациями. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в отношении включения в санкционный перечень Комитета СБ ООН 1267/1989/2253 других региональных «филиалов» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Россия рассчитывает на сотрудничество США в борьбе с ИГИЛ* — Лавров

15:13 17.01.2020 Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны прекратить подталкивать Грузию к противостоянию с Россией. Об этом 17 января сообщает Министерство иностранных дел РФ. Подробности в материале: В МИД РФ призвали США перестать подстрекать Грузию к конфликту с Россией

15:24 17.01.2020 Заявления Германии о том, что российские компетентные ведомства на должном уровне не оказали содействие в расследовании убийства террориста Зелимхана Хангошвили, не соответствует действительности. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнёрским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. При этом Лавров подчеркнул, что в Германии задолго до убийства Хангошвили знали о нахождении этого «террориста и бандита» на территории ФРГ. Читайте подробнее: Лавров опроверг заявления Берлина по «делу Хангошвили»

15:33 17.01.2020 Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая. Об этом 17 января сообщает Министерство иностранных дел РФ. Об этом: Путин пригласил лидеров ОДКБ на День Победы в Москву

15:56 17.01.2020 Отношения между Францией и Россией в 2019 году ознаменовались интенсивными двусторонними контактами и расширением повестки дня. Этого свидетельствует о потеплении российско-французский отношений и о постепенном возвращении политического диалога с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Вектор и темп развития двусторонних связей задан президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе личных встреч и телефонных бесед, а также обмена посланиями по вопросам сотрудничества России и Франции, по проблематике прекращения действия ДРСМД и по теме укрепления доверия и безопасности в Европе», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства. Об этом: Лавров отметил потепление в отношениях между Россией и Францией

21:14 17.01.2020 Пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова 17.01.2020 МИД России