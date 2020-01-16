Тамбов, 16 января, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области в честь 75-летия Победы пройдут традиционные мероприятия и будут реализованы новые проекты, в их числе — акция «Блокадный хлеб». Она откроет год, посвящённый Великой Победе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам совещания под председательством первого заместителя главы администрации области, руководитель аппарата губернатора Олега Иванова.

Tambov.gov.ru Совещания под председательством Олега Иванова

На совещании обсудили план мероприятий Года памяти и славы. Региональные власти отмечают, что в течение года на Тамбовщине будут реализованы десятки проектов, посвящённые 75-летию Победы. В их числе — как традиционные мероприятия (в частности, акции памяти «Свеча памяти», «Великое кино великой страны»), так и новые, среди которых акция «Блокадный хлеб». Именно она откроет Года памяти и славы.

В рамках акции «Блокадный хлеб» волонтёры посетят ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в Тамбовской области. Также с 18 по 27 января на памятных мероприятиях добровольцы будут раздавать открытки о блокаде Ленинграда и символичные кусочки «блокадного» хлеба по 125 граммов. Власти отмечают, что это позволит молодёжи больше узнать о подвиге ленинградцев.

Первый вице-губернатор подчёркивает, что в рамках акции «важно дойти до каждого блокадника».

«Их осталось у нас мало — всего 57 человек. 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, предлагаю провести уроки памяти в школах, а финальное мероприятие — в Тамбовском молодёжном театре», — сказал Олег Иванов, выразив уверенность в том, что к акции присоединятся «многие тамбовчане».

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин ранее подчёркивал, что в регионе пройдёт «немало праздничных и социальных мероприятий как для ветеранов и детей войны, так и для представителей послевоенных поколений, молодёжи».

«Тамбовщина славится активностью волонтёров, которые занимаются патриотической работой, помогают ветеранам», — подчеркнул Александр Никитин, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина.

Читайте также: Тамбовский губернатор рассказал, что для него было самым важным в послании

Отметим, что организацией мероприятий Года памяти и славы занимается региональная дирекция Года памяти и славы, большую помощь в проведении акций оказывают волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января отмечается День воинской славы России, который учреждён в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). В этот день будет дань старт мероприятиям Года памяти и славы, который объявлен в России в 2020 году в честь 75-летия Победы. Ожидается масштабное празднование, в том числе запланированы всероссийские акции и проекты.