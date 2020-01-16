Тамбовщина присоединится к патриотической акции «Блокадный хлеб»
Тамбов, 16 января, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области в честь 75-летия Победы пройдут традиционные мероприятия и будут реализованы новые проекты, в их числе — акция «Блокадный хлеб». Она откроет год, посвящённый Великой Победе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам совещания под председательством первого заместителя главы администрации области, руководитель аппарата губернатора Олега Иванова.
На совещании обсудили план мероприятий Года памяти и славы. Региональные власти отмечают, что в течение года на Тамбовщине будут реализованы десятки проектов, посвящённые 75-летию Победы. В их числе — как традиционные мероприятия (в частности, акции памяти «Свеча памяти», «Великое кино великой страны»), так и новые, среди которых акция «Блокадный хлеб». Именно она откроет Года памяти и славы.
В рамках акции «Блокадный хлеб» волонтёры посетят ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в Тамбовской области. Также с 18 по 27 января на памятных мероприятиях добровольцы будут раздавать открытки о блокаде Ленинграда и символичные кусочки «блокадного» хлеба по 125 граммов. Власти отмечают, что это позволит молодёжи больше узнать о подвиге ленинградцев.
Первый вице-губернатор подчёркивает, что в рамках акции «важно дойти до каждого блокадника».
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин ранее подчёркивал, что в регионе пройдёт «немало праздничных и социальных мероприятий как для ветеранов и детей войны, так и для представителей послевоенных поколений, молодёжи».
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Отметим, что организацией мероприятий Года памяти и славы занимается региональная дирекция Года памяти и славы, большую помощь в проведении акций оказывают волонтёры.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января отмечается День воинской славы России, который учреждён в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). В этот день будет дань старт мероприятиям Года памяти и славы, который объявлен в России в 2020 году в честь 75-летия Победы. Ожидается масштабное празднование, в том числе запланированы всероссийские акции и проекты.