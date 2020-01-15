Тамбов, , 14:03 — REGNUM Глава администрации области Александр Никитин считает послание президента одним из главных событий года. Губернатор отмечает, что для него «важным было сверить, насколько региональная социально-экономическая политика совпадает с видением главы государства», и «в унисон» будут скорректированы региональные программы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Александр Никитин подчёркивает, что президентское послание — «одно из главных событий года», который является «программным документом», «даёт ориентиры для работы федеральной и региональной власти».

«Для меня важным было сверить, насколько региональная социально-экономическая политика совпадает с видением главы государства», — сказал губернатор, подчеркнув, что в послании основное внимание было уделено социальной рыночной экономике, вопросам демографии и образования, обозначены «высокие стандарты жизни людей», подняты проблемы увеличения доходов населения, преображения села, технологического развития.

Никитин отмечает, что по данным направлениям в регионе работают «каждый день», а демография, народосбережение — «неизменные наши приоритеты». По его словам, участие в национальных проекта «уже в первый год дало очень хорошие результаты»: Тамбовщина отмечена в числе лучших по реализации программ.

И об этом свидетельствует не только статистика, но и отзывы людей, которые благодарят «за то, что дороги стали лучше, построены современные детские сады и школы, проще стало получить медицинскую помощь, улучшился социальный сервис»:

«Благодарят за то, что усилилась поддержка семей с детьми, при рождении первого ребенка, в селах впервые появились клубы и библиотеки современного формата, упростились процедуры получения госуслуг, в том числе для бизнеса, а для предпринимателей открылись возможности выхода не только на российский, но и на международный рынок».

«Дальше — будет больше. И по масштабам, и по нововведениям, и в плане индивидуального подхода к нуждам людей», — уверен тамбовский губернатор.

Речь идёт об увеличении детских пособий, маткапитала, изменении системы школьного питания, усиление вузовской поддержки. Глава Тамбовщины подчёркивает, что в регионе ряд аналогичных инициатив уже реализован.

«Есть региональный материнский капитал, в ТГУ готовятся медицинские кадры для села, тамбовский опыт по обеспечению питанием в школах изучается и применяется в других регионах… Послание президента настраивает на оптимизм. Но вместе с тем идет жесткий посыл к управленцам — обеспечить четкую реализацию региональных программ, создавать максимум возможностей для развития человеческого потенциала, как демографического, так и профессионального», — отмечает Александр Никитин, выразив поддержку предложенным инициативам.

По его словам, «в унисон с посланием» «мы скорректируем все региональные и отраслевые программы». Соответствующие поручения будут даны на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Владимир Путин в полдень обратился с посланием Федеральному собранию России. На мероприятие также были приглашены главы регионов. Всего приглашения получили 1300 человек, аккредитованы около 900 журналистов. Глава государства обозначил основные задачи и стратегию развития страны, сделав упор на вопросах поддержки семьи, решении демографических вопросов, развитии социально-культурной инфраструктуры, коснулся работы глав регионов. Главная тема послания президента — демография. Был поднят и ряд других вопросов.