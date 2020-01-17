Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 17 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 17 января: в 1945 году гитлеровцы изгнаны из Варшавы.

В 1942 году мирные жители деревни Ефимово в Тверской области вместе с бойцами Красной армии обратили гитлеровцев в бегство. Толпа мужчин и женщин, вооружённых вилами и топорами, не пожелавших «жить под немецким сапогом», решили помочь советским солдатам. Враг был выбит из деревни и понёс здесь большие потери.