Абакан, 16 января, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов и мэр Абакана Алексей Лёмин летели из Москвы, где 15 января принимали участие в оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, эконом-классом.

Скриншот с youtube.com Главу Хакасии и мэра Абакана заметили в эконом-классе

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Такой вывод можно сделать, посмотрев распространившееся в сети видео под названием «Первые лица Хакасии летят эконом-классом».

Как передают абаканские СМИ, видео с Коноваловым и Лёминым на борту самолёта сняли и выложили в сеть пассажиры.

В комментариях к новости о полёте первых лиц эконом-классом жители Хакасии дали понять, что поступок Коновалова и Лёмина достоин уважения. Но было и такое мнение, что глава Хакасии, как первое лицо региона, «заслужил перемещаться в комфорте».