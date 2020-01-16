Санкт-Петербург, 16 января, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Штормовая погода, которую 16 января принес в Петербурге атлантический циклон, не угрожает Петербургу наводнением. Тем не менее сотрудники Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений находятся в полной готовности. Об этом в четверг сообщили в Дирекции КЗС.

Дирекция КЗС Дамба, судопропускное сооружение

Там отметили, что шторм «Брендан» добрался из Европы до Петербургского региона.

«В настоящее время сохраняется ветер юго-западного, западного направления, скоростью до 12−15 м/с, высота волны в Финском заливе 1−1,5 метра», — отметили в пресс-службе КЗС.

В ночь на 16 января максимальный уровень подъема воды в акватории составил +130 см, а угроза наводнений начинается от +160 см. С учетом этих показаний Комплекс защитных сооружений задействован не был. В настоящее время подъема уровня воды в дельте Невы до критических отметок также не ожидается.

«Специалисты Дирекции КЗС контролируют ситуацию, дежурные смены находятся на рабочих местах в режиме готовности», — добавили в пресс-службе защитной дамбы в Финском заливе.

Напомним, согласно штормовому предупреждению ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 16 января ожидается усиление юго-западного и западного ветра в порывах до 17 м/с.