Санкт-Петербург, 16 января, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации указом президента РФ включены, в том числе, два представителя Санкт-Петербурга и один представитель Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Пиотровский

Согласно документу на сайте Кремля, в состав группы включен декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов. Напомним, что этот факультет, в бытность вуза еще Ленинградским госуниверситетом им. Жданова, окончили действующий и бывший президенты России, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, а также целый ряд других государственных деятелей РФ.

Сергей Белов родился в 1978 году, окончил юрфак СПбГУ с отличием в 2000 году, с 2004 года преподает в родном вузе. Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права, директор НИИ Проблем государственного языка СПбГУ.

Также в состав рабочей группы включен гендиректор Государственного Эрмитажа, ученый-востоковед Михаил Пиотровский. В декабре 2019 года он отметил свой 75-летний юбилей. Пиотровский уже 27 лет руководит одним из величайших музеев России и мира, ведет большую научную, просветительскую и общественную работу.

От Ленинградской области в рабочую группу включен председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. Он родился в 1951 году, трудился в промышленности и на речном транспорте, руководил рыбным портом в Мурманске, работал в органах исполнительной власти. С 2007 года — депутат, с 2012 года — председатель Заксобрания Ленобласти.

Как сообщалось, в состав рабочей группы вошли 75 человек, в том числе члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители благотворительных фондов и общественных организаций, деятели науки, культуры и спорта.