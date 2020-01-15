Москва, 15 января, 2020, 23:44 — ИА Регнум. 15 января после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Медведев установил своеобразный рекорд по времени работы во главе правительства России — более восьми лет. О том, каким он был эти годы, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.

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