Больше не премьер-министр: фотографии из прошлого Дмитрия Медведева
Москва, 15 января, 2020, 23:44 — ИА Регнум. 15 января после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.
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Дмитрий Медведев
Медведев установил своеобразный рекорд по времени работы во главе правительства России — более восьми лет. О том, каким он был эти годы, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.
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Дмитрий Медведев объявляет об отставке, во время встречи президента РФ с членами Правительства, 15 января 2020 года