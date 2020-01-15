Орел, 15 января, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Граждане России вряд ли будут горевать по поводу отставки правительства Дмитрия Медведева, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного Совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Вряд ли россияне будут горевать из-за отставки правительства Медведева. Оно останется в нашей памяти инициатором повышения пенсионного возраста, злокачественной оптимизации здравоохранения и образования и прочих пагубных шагов. История покажет, приведет ли смена персоналий к появлению качественного правительства, способного исправить ошибки предшественников и начать активное экономическое и социальное развитие страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января, спустя некоторое время после оглашения послания президента Владимира Путина. На пост председателя правительства РФ президент внёс кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.