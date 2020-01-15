Москва, 15 января, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин зарекомендовал себя как профессионал. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Решение по кандидатуре будущего премьера принято, кандидатура внесена для дачи согласия Госдумы, и мы, не откладывая этот вопрос, посчитали правильным обсудить кандидатуру», — заявил Володин.

По его словам, для обсуждения вопроса оперативно собрались главы фракций и члены Совета Думы, приехал Михаил Мишустин и ответил на интересующие вопросы. В течение завтрашнего дня он встретится с представителями фракций, а затем, в 14:00 мск, вопрос его назначения обсудят на пленарном заседании Госдумы, отметил Володин.

«Кандидатуру Михаила Мишустина в Госдуме знают, это человек, который зарекомендовал себя, создав фактически с нуля высокотехнологичную федеральную службу с использованием современных технологий цифровой экономики», — отметил Володин.

По его словам, результаты работы Мишустина как главы ФНС можно изучить и обсудить, что крайне важно. При этом, отметил Володин, налоговая служба с приходом Мишустина и внедрением новейших технологий стала работать более эффективно.

«Его отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов… Этот человек — профессионал», — отметил Володин.

По его словам, Мишустин хорошо знает региональную специфику, а это важный фактор для занятия такой должности, как председатель правительства.

«Для нас крайне важно, чтобы всё то хорошее, что достигнуто с прежним составом правительства, — а сделано немало, и мы это отмечаем, — было продолжено. Самое главное, чтобы задачи, поставленные президентом, были эффективно решены», — заявил Володин.